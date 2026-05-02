Trabzonspor–Göztepe maçı: Fırtına için kritik dönemeç

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trabzonspor–Göztepe maçı: Fırtına için kritik dönemeç

Trabzonspor Göztepe maçı, Süper Lig’in 32. haftasında futbolseverlerin odağında yer alıyor. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek. Bordo-mavililer, son haftalardaki galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

2 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor Göztepe maçı, Süper Lig'de haftanın kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından çıkış ararken, Göztepe deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Karşılaşma Papara Park Stadı'nda oynanacak ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

Trabzonspor–Göztepe maçı: Fırtına için kritik dönemeç - 1

MAÇIN DETAYLARI VE YAYIN BİLGİSİ

Trabzonspor Göztepe maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşma, futbolseverler tarafından beIN Sports 3 üzerinden canlı izlenebilecek.

Trabzonspor–Göztepe maçı: Fırtına için kritik dönemeç - 2

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Lövik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Göztepe:
Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan

Trabzonspor–Göztepe maçı: Fırtına için kritik dönemeç - 3

TRABZONSPOR GALİBİYET ARIYOR

Trabzonspor, ligde son 3 haftada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi. Bordo-mavili ekip, Göztepe karşısında kazanarak kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor.

Takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor–Göztepe maçı: Fırtına için kritik dönemeç - 4

İKİ TAKIM 32. KEZ KARŞILAŞIYOR

Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 31 maçta Trabzonspor'un 14, Göztepe'nin 6 galibiyeti bulunuyor. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz ekibi bu maçlarda 46 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.

Trabzonspor–Göztepe maçı: Fırtına için kritik dönemeç - 5

TRABZON'DAKİ MAÇLARDA ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor, sahasında oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 25 gol atan bordo-mavililer, kalesinde 10 gol gördü.

İLK YARIDA GALİBİYET GELMİŞTİ

Trabzonspor, sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanarak rakibi karşısında avantaj sağlamıştı.

Trabzonspor–Göztepe maçı: Fırtına için kritik dönemeç - 6

SSS (SIK SORULAN SORULAR)

Trabzonspor Göztepe maçı saat kaçta?
Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Papara Park'ta oynanacak.

Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda?
Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçın hakemi kim?
Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

İki takım arasında son durum nedir?
Trabzonspor, iki takım arasındaki maçlarda galibiyet sayısında üstün durumda bulunuyor.

Trabzonspor Göztepe maçı, hem üst sıralar hem de form grafiği açısından önemli bir sınav olacak. Karşılaşmanın sonucu, ligdeki dengeleri etkileyebilir.

