Trabzonspor–Göztepe maçı: Fırtına için kritik dönemeç
Trabzonspor Göztepe maçı, Süper Lig’in 32. haftasında futbolseverlerin odağında yer alıyor. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek. Bordo-mavililer, son haftalardaki galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.
2 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor Göztepe maçı, Süper Lig'de haftanın kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından çıkış ararken, Göztepe deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Karşılaşma Papara Park Stadı'nda oynanacak ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.
MAÇIN DETAYLARI VE YAYIN BİLGİSİ
Trabzonspor Göztepe maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşma, futbolseverler tarafından beIN Sports 3 üzerinden canlı izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Lövik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu
Göztepe:
Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan