İKİ TAKIM 32. KEZ KARŞILAŞIYOR

Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 31 maçta Trabzonspor'un 14, Göztepe'nin 6 galibiyeti bulunuyor. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz ekibi bu maçlarda 46 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.