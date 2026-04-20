Trabzonspor’dan hakem yönetimlerine tepki: "Sabrımızın da bir sınırı var"

Trabzonspor Kulübü, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Bordo-mavili kulüp, hakem yönetimlerine yönelik eleştirilerde bulunurken, tribünleri dolduran taraftara da teşekkür etti.

'TARAFTARIMIZ EN GÜÇLÜ CEVABI VERDİ'

Kulüp açıklamasında, bir önceki maçtan kalan cezalara rağmen tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür edilerek, "RAMS Başakşehir karşılaşmasında, bir önceki maçtan kalan 'haksız' cezaya rağmen tribünlerimizi tamamen dolduran muhteşem Trabzonspor taraftarına şükranlarımızı sunuyoruz. Verilen bu cezaya karşı en güçlü cevabı veren taraftarlarımız, Trabzonspor duruşunu tüm Türkiye'ye bir kez daha en güçlü biçimde göstermiştir" ifadelerine yer verildi.

'BU DURUŞ GELECEK BAŞARILARIN HABERCİSİ'

Açıklamada, futbolcuların mücadelesine de vurgu yapılarak, "Son saniyeye kadar pes etmeden mücadele eden futbolcularımızın, maç sonunda tribünlerimizle kucaklaşarak sergiledikleri o eşsiz tablo, hepimizin göğsünü kabartmıştır. Bu duruş; gelecekte elde edeceğimiz şampiyonlukların, kaldıracağımız kupaların ve Avrupa'da; ülkemizi, şehrimizi ve şanlı armamızı temsil edeceğimiz zafer dolu günlerin en somut habercisidir" denildi.

'MANİPÜLASYON ÇABALARININ FARKINDAYIZ'

Maç öncesi yapılan açıklamalara da değinilen metinde, "Oynanacak maçlar öncesinde manipülasyon amacıyla bilinçli şekilde yapılan açıklamaların ve oluşturulmaya çalışılan gündemin de farkındayız. Hakemler üzerinde baskı oluşturup manipülasyon yapma çabaları gözümüzden ve dikkatimizden kaçmamaktadır. Buradan açıkça ifade ediyoruz; bugün sözde "adalet" arayışına çıkanlar, Türk futboluna verdikleri zararları görmezden gelip başkalarını itham etmeden önce, kendi geçmiş tarihlerindeki karanlık sayfalarla yüzleşmelidirler!" cümlelerine yer verildi.