Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor’un eski futbolcusu ve başkanlarından, aynı zamanda Trabzon eski Belediye Başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti. Vefat eden 81 yaşındaki Atay Aktuğ, düzenlenen törenlerin ardından defnedildi.
Aktuğ için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törene, Vali Tahir Şahin, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve futbolcu Okay Yokuşlu yer aldı.
Kafkas, törende yaptığı konuşmada, Atay Aktuğ'nun şehrin ve Trabzonspor'un ruhunu ve değerlerini taşıyan bir Trabzonsporlu olduğunu söyledi.
Trabzon'un önemli bir değerini kaybettiğini ifade eden Kafkas, "Formamızı giydiği yıllarda gösterdiği mücadele, kaptan olarak üstlendiği sorumluluk ve ardından yönetici, başkan olarak kulübümüze yaptığı katkılar, onun Trabzonspor'a olan bağlılığının en açık göstergesidir. Başkanlığı döneminde yaşattığı Türkiye Kupası sevinci ise önemli hatıralardan biri olarak daima yaşayacaktır." diye konuştu.
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören de Aktuğ'un bordo-mavili camianın yetiştirdiği örnek bir insan olduğunu vurgulayarak, "Hayatı boyunca Trabzonspor'a ve bu şehre kattığı değerler ve bıraktığı izler asla unutulmayacaktır. Bu camianın hafızasında yer etmiş bir değer, bir gönül insanıydı. Bugün bize düşen en büyük sorumluluk onun bıraktığı değerlere sahip çıkmak ve mirasını yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.