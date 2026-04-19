Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE DE TÖREN DÜZENLENDİ

Aktuğ için Büyükşehir Belediyesi önünde de tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı konuşmada, Aktuğ'un şehre önemli hizmetleri olduğunu vurguladı.

Şehir adına hüzünlü bir gün yaşadıklarını dile getiren Genç, "İşte böyle iş yaparsanız, hizmet üretirseniz, şehriniz adına değer üretirseniz, şehrinize değer kazandırırsanız kalıcı olan bunlar oluyor. Sayın başkanımızda hem güzel şehrimize hizmet etti hem de güzel Trabzonspor'umuzun başarısına katkılar sağladı. Mekanı cennet olsun." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da Aktuğ'un çalışkanlığının yanı sıra beyefendi bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ederek, "Geride pırıl pırıl evlatlar bıraktı. Devlet, millet, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı. Ne yaptıysa doğru, düzgün, liyakatiyle, adaleti ve vicdanıyla yaptı. Hepimizin geride gurur duyacağı izler bıraktı." diye konuştu.