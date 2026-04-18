Bordo-Mavili camianın eski başkanı Atay Aktuğ vefat etti
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trabzonspor’un eski futbolcusu ve başkanlarından, aynı zamanda Trabzon eski Belediye Başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti. Bordo-mavili camiada büyük üzüntüye yol açan vefatın ardından kulüp taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, “Eski başkanımız ve futbolcumuz Atay Aktuğ’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
2003-2005 yılları arasında Trabzonspor Başkanlığı, 1989-1994 yılları arasında ise Trabzon Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Atay Aktuğ'un vefat ettiği öğrenildi.
Bordo-mavililer tarafından yapılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Atay Aktuğ'u Kaybettik
Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Aktuğ'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz."