Bordo-Mavili camianın eski başkanı Atay Aktuğ vefat etti

2003-2005 yılları arasında Trabzonspor Başkanlığı, 1989-1994 yılları arasında ise Trabzon Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Atay Aktuğ'un vefat ettiği öğrenildi.

X

Bordo-mavililer tarafından yapılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Atay Aktuğ'u Kaybettik

Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Aktuğ'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz."