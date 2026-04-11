Zirve takibinde kritik kayıp! Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor engeline takıldı

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 10:27 Son Güncelleme: 11 Nisan 2026 19:13 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı’nda oynanan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetti. Bordo-mavililer, Ozan Tufan’ın golüyle öne geçmesine rağmen kalesinde gördüğü gole engel olamayarak sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve zirve takibinde kritik bir puan kaybı yaşadı. İşte maçta yaşananlar.