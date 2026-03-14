Süper Lig’de Karadeniz derbisi heyecanı! Trabzonspor evinde Rizespor’u ağırlayacak

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Süper Lig’de Karadeniz derbisi heyecanı! Trabzonspor evinde Rizespor’u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında futbolseverler dev bir Karadeniz derbisine kilitlendi. Trabzonspor, sahasında komşusu Çaykur Rizespor'u ağırlayarak hem galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu 26. haftasında Trabzonspor, bu akşam evinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta oynanacak olan ve futbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig’de Karadeniz derbisi heyecanı! Trabzonspor evinde Rizespor’u ağırlayacak - 1

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Zubkov, Oulai, Ozan, Muçi, Augusto, Onuachu.

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Mebude, Olawoyin, Mihaila, Halil

Süper Lig’de Karadeniz derbisi heyecanı! Trabzonspor evinde Rizespor’u ağırlayacak - 2

8. RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 14 Mart Cumartesi günü Trabzon'da Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 47 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29'a 9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Trabzonspor 94 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 44 golle karşılık verdi.

Süper Lig’de Karadeniz derbisi heyecanı! Trabzonspor evinde Rizespor’u ağırlayacak - 3

TRABZONSPOR EVİNDE SADECE 2 KEZ KAYBETTİ

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u sahasında konuk ettiği 23 lig maçının yalnızca 2'sinde mağlup oldu.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Trabzon ekibi, sahasında Rize temsilcisine 2023-2024 sezonunda 3-2, 2006-2007 sezonunda ise 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig’de Karadeniz derbisi heyecanı! Trabzonspor evinde Rizespor’u ağırlayacak - 4

EN FARKLI GALİBİYETLER

Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısındaki en farklı galibiyetlerinden birini 2015-2016 sezonunda sahasında 6-0'lık skorla aldı. Bordo-mavililer ayrıca 2005-2006 sezonunda deplasmanda rakibini 6-1 mağlup etti.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi ise Trabzonspor 2-1 kazandı.

Süper Lig’de Karadeniz derbisi heyecanı! Trabzonspor evinde Rizespor’u ağırlayacak - 5

HEDEF PUANLARI EŞİTLEMEK

Süper Lig'de 54 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında galip gelerek 2. sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitlemeyi hedefliyor.

Son haftalarda formda bir grafik çizen bordo-mavililer; deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Fatih Karagümrük'ü ve deplasmanda Kayserispor'u 3-1'lik skorlarla mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, bu çıkışını sürdürerek üst üste 4. galibiyetini almayı amaçlıyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

