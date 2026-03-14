Süper Lig’de Karadeniz derbisi heyecanı! Trabzonspor evinde Rizespor’u ağırlayacak
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında futbolseverler dev bir Karadeniz derbisine kilitlendi. Trabzonspor, sahasında komşusu Çaykur Rizespor'u ağırlayarak hem galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak hakem Çağdaş Altay yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Zubkov, Oulai, Ozan, Muçi, Augusto, Onuachu.
ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Mebude, Olawoyin, Mihaila, Halil
8. RANDEVU
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 14 Mart Cumartesi günü Trabzon'da Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 47 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29'a 9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Trabzonspor 94 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 44 golle karşılık verdi.