Süper Lig’de Karadeniz derbisi heyecanı! Trabzonspor evinde Rizespor’u ağırlayacak

TRABZONSPOR EVİNDE SADECE 2 KEZ KAYBETTİ Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u sahasında konuk ettiği 23 lig maçının yalnızca 2'sinde mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Trabzon ekibi, sahasında Rize temsilcisine 2023-2024 sezonunda 3-2, 2006-2007 sezonunda ise 1-0 mağlup oldu.

EN FARKLI GALİBİYETLER Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısındaki en farklı galibiyetlerinden birini 2015-2016 sezonunda sahasında 6-0'lık skorla aldı. Bordo-mavililer ayrıca 2005-2006 sezonunda deplasmanda rakibini 6-1 mağlup etti. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi ise Trabzonspor 2-1 kazandı.