Karadeniz derbisinde fırtına esti! Trabzonspor Rizespor'u tek golle geçti
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Bordo-mavililer, zor geçen mücadelede yıldız golcüsü Onuachu’nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Trabzonspor, zirve takibini sürdürerek Fenerbahçe ile puanını eşitledi. İşte nefes kesen mücadelede yaşananlar…
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı.
Trabzonspor, Papara Park'ta konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.
Bordo-mavililere üç puanı getiren gol, 51. dakikada yıldız golcü Paul Onuachu'dan geldi. Mücadele boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Trabzonspor, bulduğu golle sahadan galip ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla puanını 57'ye yükselten Trabzonspor, zirve yarışında önemli bir adım atarak ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitledi ve şampiyonluk takibini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise sezonun 10. yenilgisini alarak 30 puanda kaldı.