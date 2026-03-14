Karadeniz derbisinde fırtına esti! Trabzonspor Rizespor'u tek golle geçti

Ayrıca hem Trabzonspor hem de Çaykur Rizesporlu oyuncular ısınma hareketlerine üzerinde Orhan Kaynak'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıktı. Maç öncesi de kale arkası tribününde "Aston Villa Fatih'i Küçük Orhan, asla unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" yazılı pankart açıldı. Trabzonsporlu oyuncular da seremoniye "Seni asla unutmayacağız" yazılı siyah pankart ile sahaya çıktı. Karşılaşma öncesi 1 dakikalık da saygı duruşunda bulunuldu.