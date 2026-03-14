Karadeniz derbisinde fırtına esti! Trabzonspor Rizespor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Bordo-mavililer, zor geçen mücadelede yıldız golcüsü Onuachu’nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Trabzonspor, zirve takibini sürdürerek Fenerbahçe ile puanını eşitledi. İşte nefes kesen mücadelede yaşananlar…

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı.

Trabzonspor, Papara Park'ta konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Bordo-mavililere üç puanı getiren gol, 51. dakikada yıldız golcü Paul Onuachu'dan geldi. Mücadele boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Trabzonspor, bulduğu golle sahadan galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla puanını 57'ye yükselten Trabzonspor, zirve yarışında önemli bir adım atarak ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitledi ve şampiyonluk takibini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise sezonun 10. yenilgisini alarak 30 puanda kaldı.

ORHAN KAYNAK UNUTULMADI

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma öncesinde hafta içerisinde hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için stadyumdaki dev ekrandan görseller yayınlandı.

Ayrıca hem Trabzonspor hem de Çaykur Rizesporlu oyuncular ısınma hareketlerine üzerinde Orhan Kaynak'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıktı. Maç öncesi de kale arkası tribününde "Aston Villa Fatih'i Küçük Orhan, asla unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" yazılı pankart açıldı. Trabzonsporlu oyuncular da seremoniye "Seni asla unutmayacağız" yazılı siyah pankart ile sahaya çıktı. Karşılaşma öncesi 1 dakikalık da saygı duruşunda bulunuldu.

TEKKE'DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, 3-1 kazanılan Kayserispor karşılaşmasının ardından ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Batagov maç kadrosunda yer almazken, Pina ve Zubkov maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Nwaiwu, Lovik ve Folcarelli ilk 11'de şans buldu.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarı maça ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bölümü doldu.

MİSAFİR TAKIM TARAFTARI MAÇA ALINMADI

Çaykur Rizespor taraftarları stada alınmadı, misafir takım tribünleri boş kaldı.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

2. dakikada Mihaila'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

6. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanında Onuachu'nun kafa vuruşunda yerden seken topu savunma çizgi önünden uzaklaştırdı.

24. dakikada gelişen konuk takım atağında son olarak ceza alanı dışından Mebude'nin şutunda kaleci Onana, güçlükle topu üsten kornere gönderdi.

35. dakikada Muçi'nin uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Fofana'nın çeldiği topu Nwaiwu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bir kez daha Fofana'da kaldı.

43. dakikada ceza alanı içinde Augusto'nun şutunda kaleci Fofana'dan dönün topu Samet Akaydın, kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

(İKİNCİ YARI)

51.dakikada Muçi ile gelişen Trabzonspor atağında topu arka direğe doğru çıkardı. Zubkov'un kale sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu ağlarla buluşturdu. 1-0

54.dakikada Ozan Tufan'ın ortasında Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87. dakikada Zeqiri'nin ortasında Pierrot'un kafa vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.

