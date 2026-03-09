Zirve takibinde kritik viraj! Trabzonspor Kayserispor’a konuk olacak
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında heyecan dorukta! Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor, bu akşam deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk oluyor. Son iki maçını kazanarak moral depolayan Karadeniz devi, zorlu Kayseri virajını kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Kayserispor ise yeni hocasıyla evinde sürpriz peşinde.
İŞTE İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Dorukhan, Benes, Makarov, Furkan, Chalov, Cardoso
TRABZONSPOR: Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Muci, Zubkov, Augusto, Onuachu
Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Ligde geride kalan 24 haftada topladığı 51 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.