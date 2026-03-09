CANLI YAYIN

Zirve takibinde kritik viraj! Trabzonspor Kayserispor'a konuk olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Zirve takibinde kritik viraj! Trabzonspor Kayserispor’a konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında heyecan dorukta! Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor, bu akşam deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk oluyor. Son iki maçını kazanarak moral depolayan Karadeniz devi, zorlu Kayseri virajını kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Kayserispor ise yeni hocasıyla evinde sürpriz peşinde.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor bu akşam Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

İŞTE İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Dorukhan, Benes, Makarov, Furkan, Chalov, Cardoso

TRABZONSPOR: Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Muci, Zubkov, Augusto, Onuachu

Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Ligde geride kalan 24 haftada topladığı 51 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Ev sahibi Kayserispor'da ise yeni teknik direktör Erling Moe yönetiminde heyecan yüksek. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

HEDEF GALİBİYET SERİSİ

Bordo-mavili camia, Kayseri deplasmanı öncesi kenetlenmiş durumda. Karadeniz temsilcisi, zirve yarışında hata yapmamak ve galibiyet serisini sürdürmek için sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ligde 20 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor için ise bu mücadele büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ateş hattından uzaklaşmak için güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almayı amaçlıyor.

REKABETTE 58. RANDEVU

İki ekip bu akşam lig tarihinde 58. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 57 maçın 34'ünü kazanan Trabzonspor, rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu. Kayserispor ise bu maçların 9'undan galibiyetle ayrıldı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un deplasman performansı da dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, ligde çıktığı 12 deplasman maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

BOUCHOUARI'DEN KÖTÜ HABER

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı. Genç orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari'nin sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı. Bouchouari ile birlikte Lorenzo Folcarelli sakatlıkları nedeniyle Kayseri kafilesinde yer almadı.

SARI KART ALARMI

Trabzonspor'da kritik maç öncesi dört oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Takım kaptanı Stefan Savić'in yanı sıra Christ Ouali, Lorenzo Folcarelli ve Ernest Muçi sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor derbisinde forma giyemeyecek. Teknik heyetin oyuncularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

