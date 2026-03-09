Ev sahibi Kayserispor'da ise yeni teknik direktör Erling Moe yönetiminde heyecan yüksek. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

HEDEF GALİBİYET SERİSİ

Bordo-mavili camia, Kayseri deplasmanı öncesi kenetlenmiş durumda. Karadeniz temsilcisi, zirve yarışında hata yapmamak ve galibiyet serisini sürdürmek için sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ligde 20 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor için ise bu mücadele büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ateş hattından uzaklaşmak için güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almayı amaçlıyor.