Fırtına deplasmanda doludizgin! Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı ve etkili başlayan bordo-mavililer, yıldız golcüsü Paul Onuachu’nun attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 54’e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. İşte maçta yaşananlar...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor bu akşam Kayseri'de karşı karşıya geldi.

Maçın 8. dakikasında Kayserispor'dan Dorukhan Toköz, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalan rakip karşısında oyunu domine eden Trabzonspor, ilk yarının son dakikalarında golleri buldu.

ONUACHU'DAN DUBLE

Karadeniz ekibinin Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, 45+2. dakikada ve penaltıdan 45+7'de attığı gollerle Trabzonspor'u soyunma odasına 2-0 önde taşıdı.

FARKI 3'E ÇIKARDI

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Trabzonspor, 53. dakikada Zubkov'un şutunun kaleci Bilal Bayazit'e çarpıp ağlarla buluşmasıyla farkı 3'e çıkardı: 3-0.

KAYSERİSPOR FARKI AZALTTI

Kayserispor, 83. dakikada German Onuaghkha'nın golüyle farkı 2'ye indirdi.

TRABZONSPOR 3 PUANI ALDI

Maçın kalan bölümünde her iki takımın çabaları gol getirmedi ve Trabzonspor, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla bordo-mavililer gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 17 puanda kalan Kayserispor ise Samsunspor ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

5. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Bir pozisyonda Dorukhan Toköz'un müdahalesiyle Oulai yerde kaldı. Pozisyonda Dorukhan Toköz sarı kart gördü. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Dorukhan Toköz'ü kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

10. dakikada kaleci Bilal Bayazıt'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Makarov'un şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.

11. dakika sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Chalov'un şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

24. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Kaleci Onana'nın uzaklaştırmak istediği topu kapan Makarov'un sağ kanattan ortasında, ceza sahasına giren Chalov'un kafa vuruşunda kaleci topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

32. dakikada Chalov'un pasında sağ çaprazda ceza sahası içerisinde topla buluşan Makarov'un vuruşunda solunu kapatan kaleci Onana toptu kontrol etti.

39. dakikada Oulai'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Zubkov'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Bilal Beyazıt uzak köşeye giden topu uzanarak çeldi.

41. dakikada Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde top önünde kalan Mustafa Eskihellaç'ın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

45+2. dakikada sağ kanattan Pina'nın ortasında kale alanı içerisinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

45+5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Zubkov'un şutunda Benes'e çarpan top kornere çıktı. Maçın hakemi bu pozisyonda Benes'in topa eliyle müdahale ettiğini gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+7'de penaltıyı kullanan Onuachu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(İKİNCİ YARI)

53. dakikada Trabzonspor atağında Augusto'nun pasında Ramazan Civelek'in ıskalaması sonucu topla buluşan Zubkov'un ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez yaptığı vuruşta top sol kale direğine çarptı. Direkten dönen top kaleci Bilal Beyazıt'ın sırtına çarparak ağlara gitti: 0-3.

64. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Zubkov'un şutunda kaleci Bilal Beyazıt soluna uzanarak topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

83. dakikada Benes'in uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Cardoso topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Cardosu'nun ortasında kale önünde topla buluşan Onugkha meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.

84. dakikada sağ kanattan topla buluşan Onugkha'nın pasına koşu yapan Mane'den önce topa kayarak müdahale eden Mustafa Eskihellaç'tan seken top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

90+4. dakikada sağ kanattan Mane'nin ortasında ceza sahası içerisinde Semih Güler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

