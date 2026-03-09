Fırtına deplasmanda doludizgin! Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı ve etkili başlayan bordo-mavililer, yıldız golcüsü Paul Onuachu’nun attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 54’e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. İşte maçta yaşananlar...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor bu akşam Kayseri'de karşı karşıya geldi.
Maçın 8. dakikasında Kayserispor'dan Dorukhan Toköz, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalan rakip karşısında oyunu domine eden Trabzonspor, ilk yarının son dakikalarında golleri buldu.
ONUACHU'DAN DUBLE
Karadeniz ekibinin Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, 45+2. dakikada ve penaltıdan 45+7'de attığı gollerle Trabzonspor'u soyunma odasına 2-0 önde taşıdı.
FARKI 3'E ÇIKARDI
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Trabzonspor, 53. dakikada Zubkov'un şutunun kaleci Bilal Bayazit'e çarpıp ağlarla buluşmasıyla farkı 3'e çıkardı: 3-0.
KAYSERİSPOR FARKI AZALTTI
Kayserispor, 83. dakikada German Onuaghkha'nın golüyle farkı 2'ye indirdi.
TRABZONSPOR 3 PUANI ALDI
Maçın kalan bölümünde her iki takımın çabaları gol getirmedi ve Trabzonspor, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla bordo-mavililer gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 17 puanda kalan Kayserispor ise Samsunspor ile karşılaşacak.