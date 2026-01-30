Önce Kocaeli şimdi de Antalya! Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı | Kulüpten kınama

Yaşanan olayın ardından Trabzonspor Kulübü, saldırıyı kınayan bir açıklama yayımladı. Öte yandan, geçtiğimiz hafta Kocaelispor ile oynanan maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik de bir saldırı gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, şoke eden bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili ekibin takım otobüsü, stadyuma hareket ettiği sırada taşlı saldırıya uğradı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir.Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz."

ANTALYASPOR'DAN KINAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavil takımın otobüsüne maç öncesinde gerçekleştirilen taşlı saldırıyı şiddetle kınadıkları belirtildi.

Sporun ruhuna, fair-play anlayışına ve dostluk iklimine zarar veren bu tür eylemlerin kabul edilebilir hiçbir yanının olmadığına dikkati çekilen açıklamada, "Yaşanan olay münferit bir olay olup kulübümüzle ve taraftarımızla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Büyük Antalyaspor taraftarı, bugüne kadar olduğu gibi misafir takımlara karşı her zaman sağduyulu, centilmence ve sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sporun birleştirici gücüne zarar veren her türlü şiddetin karşısında olduklarının vurgulandığı açıklamada "Yaşanan talihsiz olay nedeniyle Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin ilgili kurumlar tarafından sağduyu içerisinde yürütülmesini temenni ediyoruz." değerlendirilmesinde bulunuldu.