CANLI | Antalyaspor - Trabzonspor
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak.
Ligde 19 haftalık periyotta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda Kocaelispor'u, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını Hesap.com Antalyaspor karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.
Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 19 puanla 14. sırada girdi