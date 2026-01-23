Fırtına paşa engelini aştı! MAÇ SONUCU: TRABZONSPOR 2-1 KASIMPAŞA

Fotoğraf (AA)

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın gol perdesini 41 gün sonra dönen Paul Onuachu açtı. Nijeryalı yıldız, 50. dakikada ağları havalandırırken 61'de Fousseni Diabate eski takımına karşı fileleri sarsmayı başardı.

Dakikalar 83'ü gösterirken Oleksandr Zubkov enfes bir vuruşla ev sahibi takımın yeniden öne geçmesini sağladı.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 41'e yükseltti ve Antlayaspor ile karşılaşacak. 16'da kalan Kasımpaşa ise Samsunspor'u apı ağırlayacak.