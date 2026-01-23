Fırtına paşa engelini aştı! MAÇ SONUCU: TRABZONSPOR 2-1 KASIMPAŞA
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Papara Park’ta oynanan karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetti. Paul Onuachu ve Zubkov’un golleriyle rakibini mağlup eden bordo-mavililer, zirve takibini sürdürerek puanını 41’e yükseltti. İşte mücadelede yaşananlar…
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın gol perdesini 41 gün sonra dönen Paul Onuachu açtı. Nijeryalı yıldız, 50. dakikada ağları havalandırırken 61'de Fousseni Diabate eski takımına karşı fileleri sarsmayı başardı.
Dakikalar 83'ü gösterirken Oleksandr Zubkov enfes bir vuruşla ev sahibi takımın yeniden öne geçmesini sağladı.
Trabzonspor bu galibiyetle puanını 41'e yükseltti ve Antlayaspor ile karşılaşacak. 16'da kalan Kasımpaşa ise Samsunspor'u apı ağırlayacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
3. dakikada ceza alanı dışından Oulai'nin şutunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.
10. dakikada Kasımpaşa savunmasında Opoku'nun kafa ile uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasında uygun durumdaki Zubkov'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Augusto'ya çarparak kaleden uzaklaştı.
33. dakikada Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
(İKİNCİ YARI)
48.dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı serbest atışta, arka direkte Winck'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.
51. dakikda Trabzonspor, golü buldu. Oulai, rakibinden kaptığı topu ceza alanı içindeki Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top yan direğe çarparak kaleci Gianniotis'in solundan filelere gitti: 1-0.
56. dakikada Muçi'nin soldan ortasında. ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, iki hamlede yatarak topu kontrol etti.
61. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin orta alandan ara pasında sağdan ceza alanına giren Diabete, kaleci Onana'nın solundan topu filelere gönderdi: 1-1.
63. dakikada sol taraftan Lovik'in pasında ceza alanında Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.
82. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Muçi'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
84. dakikada Trabzonspor, yeniden öne geçti. Nwakaeme'nin soldan pasında ceza alanı dışında Zubkov'un aşırtma vuruşunda üst direğe çarpan top filelerle buluştu: 2-1.