CANLI YAYIN

CANLI | Trabzonspor - Kasımpaşa

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | Trabzonspor - Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig’de 19. haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Papara Park’ta oynanan karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetiyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen bordo-mavililer için parolanın galibiyet olduğu mücadelede, Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Öte yandan karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

CANLI | Trabzonspor - Kasımpaşa

Müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Abdullah Uğur Sarı üstlenecek. Trabzonspor – Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Muçi, Lovik, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Oulai, Batagov, Olaigbe, Felipe Augusto

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Bacao, Opoku, Frimpong, Kerem, İrfan Can, Ben Ouanes, Diabate, Fall, Gueye

TRABZONSPOR 38 PUANDA

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada Trabzonspor 38 puan toplama başarısı gösterdi.

Kasımpaşa ise şu ana kadar 16 puan topladı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında ligde oynanan 33 maçın 15'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 10 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 58 kez havalandırırken, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile oynadığı 16 karşılaşmanın 8'ini kazandı. Bordo-mavililer 4 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz ekibi, iç sahada oynanan bu maçlarda 29 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

SON 7 LİG MAÇINDA DENGE VAR

İki takım arasında son yıllarda oynanan karşılaşmalarda dengeli bir tablo ortaya çıktı.

Son 4 sezonda oynanan 7 lig maçının 2'sini Kasımpaşa kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor ise 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Trabzonspor sahadan 5-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

Geçen sezon Papara Park'ta oynanan mücadele 2-2, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi. Bu sezon İstanbul'da oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazandı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

#Trabzonspor
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın