CANLI | Trabzonspor - Kasımpaşa

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 19:02 Son Güncelleme: 23 Ocak 2026 19:59 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’de 19. haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Papara Park’ta oynanan karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetiyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen bordo-mavililer için parolanın galibiyet olduğu mücadelede, Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Öte yandan karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.