CANLI | Trabzonspor - Kasımpaşa
Trendyol Süper Lig’de 19. haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Papara Park’ta oynanan karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetiyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen bordo-mavililer için parolanın galibiyet olduğu mücadelede, Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Öte yandan karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.
Müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Abdullah Uğur Sarı üstlenecek. Trabzonspor – Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başlayacak.
İŞTE İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Onana, Muçi, Lovik, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Oulai, Batagov, Olaigbe, Felipe Augusto
KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Bacao, Opoku, Frimpong, Kerem, İrfan Can, Ben Ouanes, Diabate, Fall, Gueye
TRABZONSPOR 38 PUANDA
Süper Lig'de geride kalan 18 haftada Trabzonspor 38 puan toplama başarısı gösterdi.
Kasımpaşa ise şu ana kadar 16 puan topladı.
TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasında ligde oynanan 33 maçın 15'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 10 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 58 kez havalandırırken, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile oynadığı 16 karşılaşmanın 8'ini kazandı. Bordo-mavililer 4 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Karadeniz ekibi, iç sahada oynanan bu maçlarda 29 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.