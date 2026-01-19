Trabzonspor'un yeni transferi imza için Trabzon'da

Trabzonspor'un Parma'dan transfer ettiği Norveçli sol bek Mathias Lovik, sağlık kontrolü için Trabzon'a geldi.

İLK SÖZLERİ

Trabzon Havalimanı'ndan kısa bir açıklama yapan Lovik, "Tabii ki çok mutluyum. Daha önce Trabzon'a geldim. Molde ile buraya gelmiştim. Kovid zamanında yarı zamanlıydı stadyum ve 20 bin kişi vardı. Ama şu anda biliyorum ki 40 bin kişi olacak. Dört gözle bekliyorum. Çok heyecanlıyım ve mutluyum. Hoşuma giden bir proje oldu. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Umarım birlikte güzel işler yapacağız."dedi.

KARLSBAKK TRANSFERİ SORULDU

Trabzonspor'un yeni santrforu olması beklenen vatandaşı Daniel Karslbakk'la ilgili soruya ise şu cevabı verdi:

"En iyi arkadaşlarımdan biri. Umarım birlikte oynarız ama futbol bu. Ne olacağını bilemezsiniz. Beklemediğiniz şeyler de oluyor. Beraber oynamak bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olur. Umuyorum bu gerçekleşir ama belli olmaz. Çok iyi bir futbolcu kendisi. Ne olacağını göreceğiz."

KAP BEKLENİYOR

Sol bek transferinde Mathias Lovik'te karar kılan Trabzonspor, 22 yaşındaki oyuncunun ardından kulübü Parma'yla da el sıkışmıştı. 3 milyon Euro civarında bonservis üzerinde el sıkışılırken, Norveçli futbolcunun sağ tarafta da oynaması transferde belirleyici rol oynadı. 1.83 boyundaki Lovik için geçen sezon Parma 6 milyon Euro bonservis ödemişti.

Trabzonspor'un transferi kısa süre içinde KAP'a bildirmesi bekleniyor.



