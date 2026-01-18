CANLI | Kocaelispor - Trabzonspor

18 Ocak 2026, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2026 10:46 Güncelleme: 18.01.2026 18:19
Kocaelispor ile Trabzonspor Süper Lig maçında karşı karşıya geliyor. Adnan Deniz Kayatepe tarafından yönetilen Kocaelispor-Trabzonspor maçı, Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu Stadı'nda oynanıyor. Karşılaşma öncesi Trabzonspor'un 11'leri netleşti. Kocaelispor-Trabzonspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşıyor.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Dijksteel, Haidara, Linetty, Tayfur, Rivas, Agyei, Churlinov, Petkovic..

Trabzonspor: Onana, Batagov, Nwaimu, Mustafa, Pina, Tim, Oulai, Zubkov, Muci, Olaigbe, Augusto

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

16. dakikada Kocaelispor rakip sahada etkili oldu. Linetty'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl'ün dönerek yaptığı vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Körfez temsilcisi öne geçti. Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan yaptığı ortada, altıpas yakınında Petkovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

20. dakikada Zubkov'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Muçi'nin şutunda kaleci Jovanovic gole izin vermedi.

41. dakikada Pina'nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Zubkov'un önünde kaldı. Bu futbolcunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Trabzonspor skoru eşitledi. Sol kanattan Olaigbe'nin ortasına yükselen Augusto, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

(İKİNCİ YARI)

Detaylar birazdan...

