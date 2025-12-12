12 Aralık 2025, Cuma
Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2025 19:39
Trabzonspor’da Beşiktaş mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic de idmanda yer aldı.

Trabzonspor, yarınki antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

