Trabzonspor’da Beşiktaş mesaisi sürüyor

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic de idmanda yer aldı.

Trabzonspor, yarınki antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.