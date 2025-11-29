CANLI | Trabzonspor - Konyaspor

29 Kasım 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 11:37 Güncelleme: 29.11.2025 19:56
Trendyol Süper Lig’in 14. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Papara Park’ta başlayan karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetiyor. Maçı canlı olarak ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muci, Olaigbe, Onuachu

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Utku, Guilherme, Jin-ho Jo, Melih, Morten, Bardhi, Muleka, Umut

Galatasaray ve Corendon Alanyaspor beraberliklerinin ardından RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Edin Visca ve Stefan Savic kadroda yer almayacak. Folcarelli'nin performansı ise maç saatinde belli olacak.

49. RANDEVU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 49'uncu kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 48 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 57 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda da üstünlük sağladı.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 24 maçta bordo-mavililer, 16 galibiyet elde etmeyi başardı. 6 maçı konuk takım kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SAHASINDA 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor önünde son 5 lig maçını kaybetmedi. Rakibi karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda 4-3'lük sonuçla yaşayan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavili takım, iki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyete imza atan taraf oldu. Karadeniz ekibi, 1991-92 sezonunda rakibini 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyeti aldı.

