CANLI | Trabzonspor - Konyaspor
Trendyol Süper Lig’in 14. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Papara Park’ta başlayan karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetiyor. Maçı canlı olarak ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muci, Olaigbe, Onuachu
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Utku, Guilherme, Jin-ho Jo, Melih, Morten, Bardhi, Muleka, Umut
Galatasaray ve Corendon Alanyaspor beraberliklerinin ardından RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Edin Visca ve Stefan Savic kadroda yer almayacak. Folcarelli'nin performansı ise maç saatinde belli olacak.
49. RANDEVU
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 49'uncu kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 48 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 57 gol gördü.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda da üstünlük sağladı.
İki takım arasında Trabzon'da oynanan 24 maçta bordo-mavililer, 16 galibiyet elde etmeyi başardı. 6 maçı konuk takım kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
SAHASINDA 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor önünde son 5 lig maçını kaybetmedi. Rakibi karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda 4-3'lük sonuçla yaşayan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Bordo-mavili takım, iki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyete imza atan taraf oldu. Karadeniz ekibi, 1991-92 sezonunda rakibini 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyeti aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Herkes aynı uyumuyor! Bilimin onayladığı 5 profil: Sizin uyku tipiniz hangisi?
- Herkes kilo aldırıyor sanıyordu! Yağ yakımın gizli anahtarı bu yiyeceklermiş
- Hala o şekilde mi pişiriyorsunuz? Mükemmel yumurta için tek tarif: İşte o gizli yöntem
- Kişilik testi: İlk gördüğün renk liderlik profilinizi yansıtıyor
- Saçınızın en büyük düşmanı! Köklerinizi nasıl öldürüyor? İşte bilimsel kanıtı
- Uyku ilacına gerek yok: Bu hafif egzersiz kronik uykusuzluğu bitiriyor
- Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı: 29 Kasım alternatif güzergahlar neresi?
- Dün gece şekeri kaçırdınız mı? Diyetisyenlere göre bugün yapmanız gerekenler
- 29-30 Kasım hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta? ANKUZEF, e-TEP/2
- 29 Kasım A101 aktüel katalog: Haftanın Yıldızları’nda neler var, hangi ürünler indirimde?
- Taşacak Bu Deniz'in Çakır'ı: Fester Abdü kimdir, nereli? Hangi yapımlarda rol aldı?