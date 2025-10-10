Trabzonspor’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fotoğraf (DHA)

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.