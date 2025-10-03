Fırtınadan net zafer! Bordo-mavililer 3 puanı 4 golle aldı
Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan müsabakayı bordo-mavili ekip 4-0'lık skorla kazandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçta yaşananlar...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kayserispor'u konuk etti.
Bordo mavililer, ilk yarıyı Okay Yokuşlu'nun uzaktan golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci devrede Felipe Augusto, kazanılan köşe vuruşu sonrasında kafayla farkı ikiye çıkardı. Oleksandr Zubkov, savunma arkasına sarkarak takımının 3. golünü kaydetti. Paul Onuachu penaltıdan son sözü söyledi. Maç 4-0 sona erdi.
Karşılaşmada Zubkov bu sezon ilk kez gol sevinç yaşarken Christ Inao Oulai ve Savic de ligde asist hanelerine çentik atmayı başardı.
Fırtına, puanını 17'ye yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Milli ara sonrası Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Sarı kırmızılılar ise 5 puanda kaldı.
ONUACHU'YA ÖDÜL
Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasında Onuachu'nun attığı kafa golü Ağustos ayının en güzel golü seçildi. Karşılaşma öncesi ödülünü Onuachu'ya Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas verdi.
GAZZE'YE DESTEK
Trabzonsporlu taraftarlar, Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için tribünlere pankartlar astı. Pankartlarda "Sumudumuz Gazze'ye" ve "Gazze'de hayat var, vicdanlarda sızı" ifadeleri yazıldı. Trabzonsporlu futbolcular ise "All Eyes Symyd Flotilla" yazılı pankartla sahaya çıktı.
TEKKE'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-3 kazanılan Misirli.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Arif Boşluk ve Olaigbe Zecorner Kayserispor maçına yedek kulübesinde başlarken, Okay Yokuşlu ve Mustafa Eskihellaç ilk 11'de maça başladı.
TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ
Süper Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor'un sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmaya taraftarların ilgisi azdı. Bordo-mavili tribünlerin büyük çoğunluğu boş kalırken, Zecorner Kayserispor için ayrılan misafir tribünlerinde de az sayıda taraftar maçı takip etti.
MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
5. dakikada sağ taraftan gelişen Kayserispor atağından ceza sahası içine gönderilen topta Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
6. dakikada Kayserispor'un sol tarafta kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Carole'nin kafa vuruşunda Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
12. dakikada Okay Yokuşlu'nun ceza sahası yayına yakın yerden vuruşunda yerden seken top kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0
16. dakikada Okay Yokuşlu'nun hatasında topla buluşan Furkan Soyalp'in pasına topuğuyla Onugkha'nın topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak önce Savic'e sonra direğe çarparak alanına döndü.
19. dakikada Folcarelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
33. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Augusto vuruşunda top kaleci Bilal'den döndü.
34. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Onuachu'nun kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.
40. dakikada ceza sahası dışında Benes'in sert şutunda kaleci Onana topu çeldi.
43. dakikada Augusto'nun sal taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Bilal'den döndü.
(İKİNCİ YARI)
48. dakikada Zubkov'un ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Bilal Bayazit, güçlükle topu üsten kornere çeldi.
50. dakikada Batagov'un uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Zubkov'un şutunda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere göndererek bir tehlikeyi daha önledi.
52. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu penaltı noktası gerisinde bulan Oulai'nin şutunda, kaleci Bilal Bayazit, topu kornere çeldi.
53. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Oulai'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Augusto, yakın mesafeden kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-0
56. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Savic'in uzun pasında ceza alanı içinde Zubkov, kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere yolladı: 3-0
84. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Olaigbe'nin şutunda kaleci Bilal Bayazit, yatarak topu çeldi.
90. dakikada Ozan Tufan'ın pasında, ceza alanı içinde Sikan'ın şutunda top üst direkten döndü. Dönen topu Onuachu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazit üsten kornere tokatladı.
90+4. dakikada Trabzonspor, kaleci Bilal Bayazit'in Sikan'ı düşürmesiyle penaltı kazandı. Onuachu, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Bilal Bayazit'in ters köşesinden filelere yolladı: 4-0
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
