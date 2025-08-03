03 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Zubkov'a doğum günü sürprizi

Trabzonspor'da Zubkov'a doğum günü sürprizi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 03.08.2025 13:34
ABONE OL
Trabzonspor’da Zubkov’a doğum günü sürprizi

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktik ağırlıklı antrenman yapan bordo-mavililer, çalışma öncesinde Oleksandr Zubkov’un doğum gününü kutladı. Takım arkadaşlarının alkışlarıyla kesilen pastayla kutlanan doğum günü sonrası oyuncular, Zubkov’u tebrik etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde ise Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zubkov için doğum günü kutlaması yapıldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü. Bordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman maçında taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde ise Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zubkov için doğum günü kutlaması yapıldı. Takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde kesilen pastanın ardından futbolcular, Zubkov'un yeni yaşını tebrik etti.

Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başlayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor’da Zubkov’a doğum günü sürprizi Trabzonspor’da Zubkov’a doğum günü sürprizi Trabzonspor’da Zubkov’a doğum günü sürprizi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör