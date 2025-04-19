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Fırtına galip! Trabzonspor Adana Demirspor'u mağlup etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.04.2025 09:42 Güncelleme: 19.04.2025 18:08
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Fırtına galip! Trabzonspor Adana Demirspor’u mağlup etti

Adana Demirspor ile Trabzonspor Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Trabzonspor Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.İşte mücadelede yaşananlar...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR'U MAĞLUP ETTİ
Adana Demirspor ile Trabzonspor Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Trabzonspor Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

(Foto: AA)(Foto: AA)

MÜCADELEDEN DAKİKALAR...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a karşı ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

7. dakikada Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada altıpasta topla buluşan Cham'ın vuruşunda savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Murat Uğur Eser'de kaldı.

45. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kornerden gelen topta ceza sahasında Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı geliyor...

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Fırtına galip! Trabzonspor Adana Demirspor’u mağlup etti Fırtına galip! Trabzonspor Adana Demirspor’u mağlup etti Fırtına galip! Trabzonspor Adana Demirspor’u mağlup etti
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