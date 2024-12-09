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Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 23:50
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Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayan antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirdi.

Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

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