Sivasspor-Kasımpaşa maçı öncesi zemin karla kaplandı

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Sivasspor ile Kasımpaşa arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi stadyum zemini karla kaplandı.

ZEMİN KARLA KAPLANDI

Karşılaşma öncesi yetkililerden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının sürmesi nedeniyle saha zeminine fazla müdahale edemediklerini belirterek, stadyumun alttan ısıtmasının ekim ayından beri çalıştığı öğrenildi.

Sivas 4 Eylül Stadyumunun zemini karla kaplandı (İHA)

HAKEM İNCELEMELERDE BULUNDU

Maçın hakemi Burak Pakkan, yoğun kar yağışı nedeniyle zemini karla kaplanan Sivas 4 Eylül Stadyumunun zeminini inceledi. Yardımcı hakemler ve TFF yetkilileri ile stadyuma gelen hakem Pakkan, bir süre saha zeminine baktı ve incelemelerde bulundu.

ERTELENECEK Mİ?

Maçın ertelenmesi gndeme gündeme gelse de hakem Pakkan maçın oynanmasına karar verdi.