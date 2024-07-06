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Sivasspor'un yeni transferi Uros Radakovic ilk idmanına çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 19:56
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Sivasspor’un yeni transferi Uros Radakovic ilk idmanına çıktı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yapılan idmana yeni transfer Uros Radakovic de katıldı.

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