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Sivasspor evinde güldü! Sivasspor 1-0 Rizespor (MAÇ SONUCU)

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2024
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Sivasspor evinde güldü! Sivasspor 1-0 Rizespor MAÇ SONUCU

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Rizespor'u 1-0 yendi. Sivasspor'a 3 puanı getiren golü Arnavut santraforu Rey Manaj atarken Sivasspor puanını 33'e yükseltti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta müsabakasında EMS Yapı Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Müsabaka ev sahibi ekip EMS Yapı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. EMS Yapı Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Rey Manaj'dan geldi.

SİVASPOR PUANINI 33'E YÜKSELTTİ

Bülent Uygun'un ekibi bu galibiyetle puanını 33 yaptı. Çaykur Rizespor ise 36 puanda kaldı. Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında EMS Yapı Sivasspor deplasmanda son haftaların formda takımı Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak.

RİZE FENERBAHEÇE'Yİ AĞIRLAYACAK

Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Süper Lig'de 3 maçtır galip gelemeyen İlhan Palut'un öğrencileri, bu periyotta 2 yenilgi 1 beraberlik aldı.

Ligde oynadığı son 6 maçta 1 galibiyeti bulunan EMS Yapı Sivasspor ise sahasında Rizespor'u mağlup ederek 7. maçında 2. galibiyetini aldı.

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