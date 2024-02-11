Sivasspor evinde güldü! Sivasspor 1-0 Rizespor (MAÇ SONUCU)

SİVASPOR PUANINI 33'E YÜKSELTTİ

Bülent Uygun'un ekibi bu galibiyetle puanını 33 yaptı. Çaykur Rizespor ise 36 puanda kaldı. Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında EMS Yapı Sivasspor deplasmanda son haftaların formda takımı Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak.