Samsunspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek. Süper Lig'de 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor. Samsun ekibi, Beşiktaş'ı sahasında yenerek ligde 5'incilik hedefini sürdürmek istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve kaleci İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş maçında görev yapamayacak.

6 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA



Karadeniz temsilcisinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham ve Marius Mouandilmadji, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.