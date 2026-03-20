Cherif Ndiaye: "Elendik ama gururluyuz"
Samsunspor’un golcüsü Cherif Ndiaye, Rayo Vallecano’yu deplasmanda 1-0 yenmelerine rağmen toplam skorda 3-2 geride kalarak turnuvaya veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Ndiaye, galip gelmelerine rağmen hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, şimdi lig ve kupaya odaklanacaklarını ifade etti.
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçı 3-1 kaybettiği Rayo Vallecano ile rövanşta karşılaştı.
İspanya'daki mücadeleden 1-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlılar, toplam skorda 3-2 geride kalarak Avrupa'ya veda etti. Samsunspor'un tek golü 65. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.
Rayo Vallecano, çeyrek finalde Yunan ekibi AEK ile eşleşti. Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ise 90+3. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.
Mücadelenin tek golünü atan Cherif Ndiaye, galip gelmelerine rağmen elenmenin hayal kırıklığı yaşattığını dile getirdi.
Elendikleri için üzgün olduklarını ifade eden Cherif Ndiaye, "Elendiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Goller atarak tarih yazmaya devam etmek istemiştik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Futbol bu, sonuç olarak elendik. Turu geçmek için çabaladık ama olmadı. Şimdi lig ve kupaya odaklanacağız. Burada nasıl bir rakiple karşılaşacağımızı biliyorduk. Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Onların kaybedeceği çok şey vardı. Gol atarak oyuna girmeye çalıştık. İlk maçta bireysel hatalar nedeniyle yenilmiştik. Bugünkü performanstan dolayı ise takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bugün iyi mücadele ederek galip geldik ama elendiğimiz için üzgünüz" dedi.