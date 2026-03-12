CANLI YAYIN

Tur ümitleri rövanşa kaldı! Samsunspor evinde Rayo Vallecano’ya mağlup oldu

Tur ümitleri rövanşa kaldı! Samsunspor evinde Rayo Vallecano’ya mağlup oldu

UEFA Europa Conference League son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor, İspanya temsilcisi Rayo Vallecano’yu sahasında ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan mücadeleyi Marian Barbu yönetti. Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmada gol pozisyonları bulmasına rağmen fırsatları değerlendiremedi ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Samsunspor’un tur umutları rövanş mücadelesine kaldı. İşte maçta yaşananlar…

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk etti. Karşılaşmayı Romanyalı hakem Marian Barbu yönetti.

Mücadelede konuk ekip Rayo Vallecano, 15 ve 78. dakikalarda Alemao ile 40. dakikada Garcia'nın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Samsunspor'un tek golü ise 21. dakikada Mouandilmadji'den geldi.

Bu sonucun ardından Karadeniz temsilcisi, rövanş öncesinde tur şansını zora soktu. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 19 Mart Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

9. dakikada Celil Yüksel'in kullandığı serbest atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Batalla kale çizgisi üzerinde kontrol etti.

15. dakikada Rayo Vallecano öne geçti. Palazon'un ceza sahası içine pasında topla buluşan Alemao'nun yerden vuruşunda kaleci Okan Kocuk'un ayaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

21. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ceza sahasına ortasında defanstan seken top Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

40. dakikada misafir takım 2-1 üstünlüğü yakaladı. Palazon'un defansın arkasına pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Garcia, sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Rayo Vallecano'nun 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

(İKİNCİ YARI)

62. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahasında Holse'nin kafa vuruşunda kaleci Batalla'dan dönen top Makoumbou'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda kaleci Batalla meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.

72. dakikada Lopez'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleci Okan Kocuk'a çarpan top oyun alanına geri döndü.

78. dakikada Rayo Vallecano farkı 2'ye çıkardı. Alemao, iki defans oyuncusundan sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşmayı Rayo Vallecano 3-1 kazandı.

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlayan Samsunspor, Fenerbahçe maçının ilk 11 ile sahaya çıktı.

Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'de son oynanan Fenerbahçe müsabakasının kadrosunu korudu.

Samsunspor, Rayo Vallecano maçına Okan Kocuk, Yunus Emre Çitf, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse ve Mouandilmadji ilk 11'i ile çıktı.

Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, Efe Berat Törüz, Emre Kılınç, Zeki Yavru, Ndiaye, Enes Albak, Borevkovic, Atoen, Soner Gönül ve Tanguy Coulibaly ise görev bekledi.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Sakatlığı devam eden Afonso Sousa, Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin Rayo Vallecano karşısında forma giyemedi.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı. Öte yandan kırmızı-beyazlı takımda 3 aydır sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly ilk 18 içinde görev bekledi.

SAMSUNSPOR TARAFTARI, MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Kırmızı-beyazlı yaklaşık 21 bin taraftarlar müsabakayı tribünden takip etti.

Rayo Vallecanolu taraftarlar ise misafir takım tribünlerini kısmen doldurdu.Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı izlemek için tribünde yerini aldı.

