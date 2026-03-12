Tur ümitleri rövanşa kaldı! Samsunspor evinde Rayo Vallecano’ya mağlup oldu
UEFA Europa Conference League son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor, İspanya temsilcisi Rayo Vallecano’yu sahasında ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan mücadeleyi Marian Barbu yönetti. Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmada gol pozisyonları bulmasına rağmen fırsatları değerlendiremedi ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Samsunspor’un tur umutları rövanş mücadelesine kaldı. İşte maçta yaşananlar…
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk etti. Karşılaşmayı Romanyalı hakem Marian Barbu yönetti.
Mücadelede konuk ekip Rayo Vallecano, 15 ve 78. dakikalarda Alemao ile 40. dakikada Garcia'nın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Samsunspor'un tek golü ise 21. dakikada Mouandilmadji'den geldi.
Bu sonucun ardından Karadeniz temsilcisi, rövanş öncesinde tur şansını zora soktu. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 19 Mart Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
9. dakikada Celil Yüksel'in kullandığı serbest atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Batalla kale çizgisi üzerinde kontrol etti.
15. dakikada Rayo Vallecano öne geçti. Palazon'un ceza sahası içine pasında topla buluşan Alemao'nun yerden vuruşunda kaleci Okan Kocuk'un ayaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
21. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ceza sahasına ortasında defanstan seken top Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.