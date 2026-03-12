Haberler Samsunspor Haberleri Tur ümitleri rövanşa kaldı! Samsunspor evinde Rayo Vallecano’ya mağlup oldu

Tur ümitleri rövanşa kaldı! Samsunspor evinde Rayo Vallecano’ya mağlup oldu

Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 17:35 Son Güncelleme: 13 Mart 2026 01:46 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

UEFA Europa Conference League son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor, İspanya temsilcisi Rayo Vallecano’yu sahasında ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan mücadeleyi Marian Barbu yönetti. Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmada gol pozisyonları bulmasına rağmen fırsatları değerlendiremedi ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Samsunspor’un tur umutları rövanş mücadelesine kaldı. İşte maçta yaşananlar…