CANLI | Samsunspor - Rayo Vallecano
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor, İspanya temsilcisi Rayo Vallecano’yu sahasında ağırlıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak kritik mücadelede kırmızı-beyazlılar, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak Karadeniz ekibi, taraftarı önünde çeyrek final yolunda önemli bir adım atmak istiyor.
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk ediyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta rakibini yenerek İspanya'daki rövanş müsabakasına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor.
İŞTE İLK 11'LER
SAMSUNSPOR: Okan, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Mendes, Ntcham, Holse, Mouandilmadji
RAYO VALLECANO: Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, Akhomach, Garcia, Alemao
SAMSUNSPOR'DA 4 EKSİK
Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.
Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.
Sakatlıkları nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı olan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın ise iyileşmelerine rağmen kadroda yer alıp almayacaklarına teknik direktör Thorsten Fink karar verecek.