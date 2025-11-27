İzlanda’da kritik 1 puan! Samsunspor Breidablik ile yenişemedi

Fotoğraf (İHA)

İlk 3 hafta maçlarından galibiyetle ayrılan Thomas Reis'in öğrencileri, bu karşılaşmaya da galibiyet parolasıyla çıktı.

Maça dengeli başlayan temsilcimiz, mücadelede iki kez geriye düştü. Samsunspor, Marius Mouandilmadji'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirmeyi başarsa da rakibinin ikinci golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, puanını 10'a yükseltti.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, Konferans Ligi'nde 4 hafta sonunda ilk kez kalesinde gol gördü ve puan kaybı yaşadı. 10 puana yükselen Karadeniz ekibi, averaj fazlasıyla Konferans Ligi'ndeki liderliğini sürdürüyor.

Kırmızı Şimşekler, Avrupa arenasında bir sonraki hafta Yunan ekibi AEK'i ağırlayacak.