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ZTK'da son 16 tur mücadelesi | Vavacars Karagümrük- Yılport Samsunspor kozlarını paylaşıyor

SAMSUNSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2024
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ZTK’da son 16 tur mücadelesi | Vavacars Karagümrük- Yılport Samsunspor kozlarını paylaşıyor

Vavacars Karagümrük ile Yılport Samsunspor Türkiye Kupası 16. tur maçında karşı karşıya geliyor. Burak Pakkan tarafından yönetilen Vavacars Karagümrük- Yılport Samsunspor maçı, Vefa Stadı Stadı'nda oynanıyor. Vavacars Karagümrük- Yılport Samsunspor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

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