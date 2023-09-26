Sergen Yalçın bombası! Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz takım resmen teklif yaptı...
Süper Lig'de Beşiktaş'ı şampiyon yaparak siyah beyazlılardan ayrılan Sergen Yalçın için Süper Lig ekibi devreye girdi. Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Süper Lig'den teklifler aldığını söyleyen Yalçın, uzun bir dinlenme süresinin ardından lige yeniden dönebilir. İşte detaylar...
Süper Lig'in şampiyon teknik direktörlerinden birisi olan Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Siyah-Beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra henüz bir takımın başına geçmeyen Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Süper Lig'e geri döneceği konuşulan deneyimli çalıştırıcı, sürpriz bir takımla görüşme gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Süper Lig'den teklifler aldığını söyleyen Yalçın, uzun bir dinlenme süresinin ardından lige yeniden dönebilir.
Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanmıştı.
Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Beşiktaş, o dönem averaj farkıyla şampiyon olmuş ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü.
HENÜZ BİR TAKIMLA ANLAŞMADI
Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştı. Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz bir takımın başına geçmedi.
SAMSUNSPOR DEVREDE
Bu doğrultuda yeni teknik adam arayışlarına başlayan Samsunspor'un görüştüğü ilk ismin Sergen Yalçın olduğu öğrenildi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın bu teklife sıcak baktığı ancak taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığı belirtildi.
RIZA ÇALIMBAY VE AYKUT KOCAMAN DA ADAYLAR ARASINDA
Samsunspor'un Sergen Yalçın'a alternatif olarak Rıza Çalımbay ve Aykut Kocaman'ı da listede tuttuğu ancak ilk hedefin Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA! Emeklilere 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi?
- DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte ÖSYM takvimi...
- WhatsApp ekran paylaşma özelliğini aktif etti! WhatsApp ekran paylaşma nasıl yapılır? İşte detaylar…
- AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF güz dönemi kayıt yenileme, ders seçme tarihi açıklandı mı?
- Benzinli araçların yakıt tüketimini yakaladı! 2024 Peugeot e-3008 tek şarj ile 700 KM menzil sunuyor! İşte detaylar…
- Simit Sarayı kaç lot verdi, açıklandı mı? (DMRGD) borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...
- VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? VGM burs başvuru ekranı açıldı mı?
- NDK personel alımı başladı! Avukat, Mühendis, Mütercim, Teknisyen ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni başvuru şartları
- Bugün Kabine toplantısı var mı, yok mu? 26 Eylül Kabine toplantısı olacak mı, yapılacak mı?
- Bugün kandil mi, kandil yarın mı? 26 Eylül ne kandili? Diyanet Mevlid Kandili tarihi...
- Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil tarihi açıklandı mı? Okullar ne zaman tatil olacak 2023?
- Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve anlamı, neden kutlanıyor?