Sergen Yalçın bombası! Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takım resmen teklif yaptı...

HENÜZ BİR TAKIMLA ANLAŞMADI

Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştı. Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz bir takımın başına geçmedi.