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Sergen Yalçın bombası! Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz takım resmen teklif yaptı...

SAMSUNSPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
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Sergen Yalçın bombası! Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takım resmen teklif yaptı...

Süper Lig'de Beşiktaş'ı şampiyon yaparak siyah beyazlılardan ayrılan Sergen Yalçın için Süper Lig ekibi devreye girdi. Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Süper Lig'den teklifler aldığını söyleyen Yalçın, uzun bir dinlenme süresinin ardından lige yeniden dönebilir. İşte detaylar...

Süper Lig'in şampiyon teknik direktörlerinden birisi olan Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Siyah-Beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra henüz bir takımın başına geçmeyen Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'e geri döneceği konuşulan deneyimli çalıştırıcı, sürpriz bir takımla görüşme gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Süper Lig'den teklifler aldığını söyleyen Yalçın, uzun bir dinlenme süresinin ardından lige yeniden dönebilir.

Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanmıştı.

Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Beşiktaş, o dönem averaj farkıyla şampiyon olmuş ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

HENÜZ BİR TAKIMLA ANLAŞMADI

Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştı. Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz bir takımın başına geçmedi.

SAMSUNSPOR DEVREDE

Bu doğrultuda yeni teknik adam arayışlarına başlayan Samsunspor'un görüştüğü ilk ismin Sergen Yalçın olduğu öğrenildi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın bu teklife sıcak baktığı ancak taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığı belirtildi.



RIZA ÇALIMBAY VE AYKUT KOCAMAN DA ADAYLAR ARASINDA

Samsunspor'un Sergen Yalçın'a alternatif olarak Rıza Çalımbay ve Aykut Kocaman'ı da listede tuttuğu ancak ilk hedefin Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.

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