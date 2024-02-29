29 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Pendikspor Haberleri Son dakika | Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi

Son dakika | Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi

PENDİKSPOR
Giriş Tarihi: 29.02.2024
ABONE OL
Son dakika | Pendikspor’da Ivo Vieira dönemi sona erdi

Son dakika haberi...Pendikspor, Portekizli Teknik Direktör Ivo Vieira ile yolların ayrıldığını duyurdu. İstanbul ekibinin başına İbrahim Üzülmez'in geçmesi bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA