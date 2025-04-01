Konyaspor İskenderunspor'a karşı 3-0'lık galibiyetle yarı final biletini kaptı!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor sahasında İskenderunspor'u ağırladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan kritik maç A Spor'dan naklen yayınlandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Tümosan Konyaspor, sahasında İskenderunspor’u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Konya temsilcisi, yarı finalde Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Tümosan Konyaspor, sahasında İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Konya temsilcisi, yarı finalde Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İSKENDERUNSPOR'UN PERİ MASALI SONA ERDİ
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi. 45+7. dakikada Konyaspor, Umut Nayir'in kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 65. dakikada Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti. 84. dakikada Melih İbrahimoğlu farkı ikiye çıkarırken, 90+2'de Calusic skoru belirleyen golü kaydetti: 3-0.
Bu sonuçla Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası'nda yoluna devam ederken, İskenderunspor'un sürprizlerle dolu serüveni Konya'da son buldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
65' Umut Nayir kaçırdığı penaltıyı telafi etti, Konyaspor'u öne geçirdi!
84' Melih İbrahimoğlu farkı ikiye çıkardı.
90+2' Calusic skoru belirledi: 3-0!
İlk 11'ler:
KONYASPOR: Deniz, Yasir, Tunahan, Prip, Calusic, Abdurrahman, Bazoer, Keyta, Oğulcan, Bjorlo, Umut.
İSKENDERUNSPOR: Onurcan, Erbay, Kadir, Ulaş, Ahmet, Devran, Serdar Can, Khalil, Muhammet, Turan, Mehmet.