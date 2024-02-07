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EMS Yapı Sivasspor Tümosan Konyaspor maçı | ZTK'dan son 16 tur heyecanı A Spor canlı izle

KONYASPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2024
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EMS Yapı Sivasspor Tümosan Konyaspor maçı | ZTK’dan son 16 tur heyecanı A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son 16 turu maçında EMS Yapı Sivasspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. EMS Yapı Sivasspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadeleden iki takım da çeyrek finale çıkabilmek adına kozlarını paylaşıyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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