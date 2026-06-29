Kayserispor'da teknik kadro netleşti! İşte görev dağılımı
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Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Atila Gerin'in birlikte çalışacağı teknik ekip netleşti. Sarı-kırmızılı kulüp, yardımcı antrenörlerden maç analistlerine, atletik performans uzmanlarından kaleci antrenörlerine kadar geniş kadroyu kamuoyuna duyurdu.
Sarı-kırmızılı takımın sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Anex Pereira - Yardımcı Antrenör, Fikret Bağdemci - Yardımcı Antrenör Kemal Dulda - Yardımcı Antrenör Orkun Aydın - Maç Analisti Emre Yasin Coşkun - Maç Analisti İlker Kıreker - Atletik Performans Antrenörü Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü Mert Yağız Aykın - Atletik Performans Antrenörü Erdinç Kurt - Kaleci Antrenörü Hamit Sayıcı - Kaleci Antrenörü" ifadeleri yer aldı.