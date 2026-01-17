Kayserispor Sam Mather ile sözleşme imzaladı

17 Ocak 2026, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2026 16:50
Zecorner Kayserispor, 21 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcuya başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 21 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sam Mather ile kulübümüz arasında 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

