ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 20:33 Güncelleme: 28.10.2025 22:48
Zecorner Kayserispor Niğde Belediyesi Spor’u eleyerek ZTK’da bir üst tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. tur maçında Zecorner Kayserispor, Niğde Belediyespor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor, bulduğu tek golle kazandı. Bu sonuçla Kayserispor, ZTK’da adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 3. tur maçında Zecorner Kayserispor ile Niğde Belediyesi Spor kozlarını paylaştı.

Kayseri'de oynanan mücadeleden Kayserispor 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin ve maçın tek golünü 3. dakikada Tuci kaydetti.

Kayseri bu sonuçla turnuvada üst tura yükselen ekip oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ kanattan Cardoso tarafından kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde boş kalan Tuci'nin kafa vuruşunu kaleci Mert çıkartırken, dönen topu yine Tuci tamamladı. 1-0

16. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta sol çaprazda topla buluşan Mane kaleyi düşündü ancak top dışarı çıktı.

69. dakikada Mendes, sol kanattan bindiren Opoku'yu topla buluşturdu. Opoku'nun yerden ortasında topla buluşan Ramazan, bekletmeden kaleyi düşünürken, Mert topu ayaklarıyla çıkardı.

86. dakikada Dorukhan'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Burak, topla birlikte ceza sahasına girdi. Burak'ın müsait pozisyondaki vuruşu auta çıktı.

90. dakikada ceza sahasının hemen önünde kazanılan serbest vuruşta Onugkha'nın vuruşu barajda kalırken, barajdan dönen top Ramazan'ın önüne düştü. Ramazan'ın sert vuruşunu Mert kornere çeldi.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

Zecorner Kayserispor 1 - 0 Niğde Belediyesi Spor | Gol: Tuci | Dk: 3 | İzlemek için tıklayın

