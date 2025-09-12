Kayserispor'a Rus forvet! Onugkha imzayı attı
Kayserispor, son olarak Kopenhag’da oynayan Nijerya asıllı Rus forvet German Onugkha ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, 29 yaşındaki oyuncuya başarılar diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, son olarak Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen Nijerya asıllı Rus santrfor German Onugkha'yı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki golcü oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.