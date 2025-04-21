Kayserispor Jakirovic ile uçuşa geçti! 11 maçta 21 puan
Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanından 3-3'lük skorla 1 puan çıkaran Kayserispor, devre arası göreve gelen Boşnak teknik direktörü Sergej Jakirovic ile adeta uçuşa geçti. Sarı-kırmızılı ekip Jakirovic yönetiminde 11 maçta 21 puan topladı.
Teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinden sonra çıkışa geçen Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de 4 maçtır yenilmiyor.
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, Bosna Hersekli Jakirovic'in göreve başlamasıyla çıkışa geçti.
Jakirovic yönetiminde ilk sınavını ligin 22. haftasındaki Trabzonspor maçında veren Kayseri ekibi, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Sonraki hafta evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada ikas Eyüpspor deplasmanından 1-1'lik skorla döndü.
Ligin 25. haftasında evinde Göztepe'yi 1-0 yenen Kayserispor, 26. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu, 27. haftada sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1'le geçti, 28. haftada da dış sahada Gaziantep FK'ye 1-0 kaybetti.
SARI-KIRMIZILI EKİP 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Ligin 29. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 5-0, 30. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 ve 31. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Kayseri ekibi, cezalı ve sakat toplam 9 futbolcusundan yoksun çıktığı maçta deplasmanda dün Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.
Ligde son 4 maçtır yenilmeyen Kayserispor, Jakirovic yönetiminde oynadığı 11 karşılaşmadan 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.
Kayseri ekibi, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü.
Ligde 19 maçta topladığı 16 puanla 17. sırada yer alırken takımın başına geçen Jakirovic, 11 müsabakada 21 puan alarak 37 puana çıkardığı takımı averajla 13. sıraya yükseltti.
Sarı-kırmızılı ekip, ligin 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
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