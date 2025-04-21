Kayserispor Jakirovic ile uçuşa geçti! 11 maçta 21 puan

Kayserispor, Fenerbahçe karşısındaki 3. golden sonra büyük sevinç yaşadı. (AA)



SARI-KIRMIZILI EKİP 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligin 29. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 5-0, 30. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 ve 31. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Kayseri ekibi, cezalı ve sakat toplam 9 futbolcusundan yoksun çıktığı maçta deplasmanda dün Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.



Ligde son 4 maçtır yenilmeyen Kayserispor, Jakirovic yönetiminde oynadığı 11 karşılaşmadan 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.



Kayseri ekibi, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü.



Ligde 19 maçta topladığı 16 puanla 17. sırada yer alırken takımın başına geçen Jakirovic, 11 müsabakada 21 puan alarak 37 puana çıkardığı takımı averajla 13. sıraya yükseltti.



Sarı-kırmızılı ekip, ligin 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN