23 Şubat 2025, Pazar
Haberler Kayserispor Haberleri Kayserispor tek golle Göztepe'yi mağlup etti

Kayserispor tek golle Göztepe'yi mağlup etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.02.2025 15:46
ABONE OL
Kayserispor tek golle Göztepe’yi mağlup etti

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'yi konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 1-0 kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Haitili forveti Duckens Nazon attı.

Kayseri ekibi bu sonuçla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Sarı kırmızılılar bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Göztepe'nin ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Son olarak 19 Ocak'ta Antalyaspor'u 1-0 yenen İzmir temsilcisi, bu müsabakanın ardınan 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Kayserispor 24 puanla 16. sırada yer alırken, 35 puanda kalan Göztepe ise 6. basamakta bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayserispor tek golle Göztepe’yi mağlup etti Kayserispor tek golle Göztepe’yi mağlup etti Kayserispor tek golle Göztepe’yi mağlup etti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör