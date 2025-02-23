Kayserispor tek golle Göztepe’yi mağlup etti

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'yi konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 1-0 kazandı.



Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Haitili forveti Duckens Nazon attı.



Kayseri ekibi bu sonuçla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Sarı kırmızılılar bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



Göztepe'nin ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Son olarak 19 Ocak'ta Antalyaspor'u 1-0 yenen İzmir temsilcisi, bu müsabakanın ardınan 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı.



Kayserispor 24 puanla 16. sırada yer alırken, 35 puanda kalan Göztepe ise 6. basamakta bulunuyor.

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