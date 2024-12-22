Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele Okan Buruk ve öğrencilerinin 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Ali Çamlı yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ali Çamlı "Bizlere 'yönetim istifa' diyenler rahat etsin, istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır. Yaptıklarımdan pişman değilim. Şehrime aşık bir insanım. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa." dedi.