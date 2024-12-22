Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti!
Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray’a 5-1 mağlup oldu. Maç sırasında Kayserispor taraftarlarının 'Yönetim istifa' tezahüratları tribünlerde yankılandı. Karşılaşmanın ardından Başkan Ali Çamlı, “İstifa diye bağıranlar gelsin, onlar yönetsin.” diyerek istifa ettiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele Okan Buruk ve öğrencilerinin 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Ali Çamlı yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Ali Çamlı "Bizlere 'yönetim istifa' diyenler rahat etsin, istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır. Yaptıklarımdan pişman değilim. Şehrime aşık bir insanım. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa." dedi.