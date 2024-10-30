ZTK’da büyük sürpriz! Silivrispor 4-2 Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Silivrispor sahasında Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşmayı Silivrispor 3-2'lik skorla kazanarak üst tura yükselen taraf oldu.

Silivrispor'a galibiyeti getiren golleri 37 ile 44. dakikada Mert Aktaş ve 67. dakikada Vedat Saygı kaydetti. Kayserispor'un golleriise 32. dakikada Talha Sarıarslan (P) ve 59. dakikada Stephane Bahoken'den geldi.

GOL | Silivrispor 0-1 Kayserispor

GOL | Silivrispor 1-1 Kayserispor

GOL | Silivrispor 2-1 Kayserispor

GOL | Silivrispor 2-2 Kayserispor

GOL | Silivrispor 3-2 Kayserispor