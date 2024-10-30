ZTK'da büyük sürpriz! Silivrispor 4-2 Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Silivrispor, Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek üst tura yükseldi. İşte maçın golleri...
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Silivrispor sahasında Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşmayı Silivrispor 3-2'lik skorla kazanarak üst tura yükselen taraf oldu.
Silivrispor'a galibiyeti getiren golleri 37 ile 44. dakikada Mert Aktaş ve 67. dakikada Vedat Saygı kaydetti. Kayserispor'un golleriise 32. dakikada Talha Sarıarslan (P) ve 59. dakikada Stephane Bahoken'den geldi.
GOL | Silivrispor 0-1 Kayserispor
GOL | Silivrispor 1-1 Kayserispor
GOL | Silivrispor 2-1 Kayserispor
GOL | Silivrispor 2-2 Kayserispor
GOL | Silivrispor 3-2 Kayserispor