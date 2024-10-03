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Kayserispor'un yeni hocası Sinan Kaloğlu oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 14:43 Güncelleme: 03.10.2024 20:45
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Kayserispor’un yeni hocası Sinan Kaloğlu oldu

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın görevini bırakmasının ardından arayışlarını sürdüren Bellona Kayserispor'da yeni hoca Sinan Kaloğlu oldu.

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