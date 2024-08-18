18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kayserispor'un ilk golü Miguel Cardoso'dan

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.08.2024 10:49
ABONE OL
Kayserispor’un ilk golü Miguel Cardoso’dan

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Sivasspor Antalyaspor ile karşılaşan ve sahadan 2-1'lık mağlubiyetle ayrılan Kayserispor ilk mağlubiyetini aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör