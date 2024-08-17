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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 22:31
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti. Sivasspor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından konuşan Çamlı, "Bu kulüp yönetilemez hale gelmiştir." dedi.

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