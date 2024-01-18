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Kupada Gençlerbirliği sürprizi! Kayserispor 1 - 2 Gençlerbirliği MAÇ SONUCU

KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Kupada Gençlerbirliği sürprizi! Kayserispor 1 - 2 Gençlerbirliği MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kayserispor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla yenilerek kupadan elendi. Bu sonuçla Ankara temsilcisi adını son 16'ya yazdırdı.

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