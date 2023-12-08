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Kayserispor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 08.12.2023 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
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Kayserispor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 15. haftada Siltaş Yapı Pendikspor ile 10 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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