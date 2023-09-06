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Süper Lig'de flaş ayrılık! Çağdaş Atan'dan Kayserispor'a veda: Namağlup bir takım bırakıyorum

KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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Süper Lig’de flaş ayrılık! Çağdaş Atan’dan Kayserispor’a veda: Namağlup bir takım bırakıyorum

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı takımdaki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Atan yaptığı açıklamada "Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden." ifadelerini kullandı.

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