Kasımpaşa Pape Habib Gueye'yi kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Senegalli forvet Pape Habib Gueye'yi transfer etiğini duyurdu. Gueye, son olarak forma giydiği İskoç ekibi Aberdeen FC'de 28 maçta 8 gol attı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Pape Habib Gueye, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 4 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
Gueye, son olarak forma giydiği İskoç ekibi Aberdeen FC'de 28 maçta 8 gol attı.