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Kasımpaşa Pape Habib Gueye'yi kadrosuna kattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.08.2025 14:21
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Kasımpaşa Pape Habib Gueye’yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Senegalli forvet Pape Habib Gueye'yi transfer etiğini duyurdu. Gueye, son olarak forma giydiği İskoç ekibi Aberdeen FC'de 28 maçta 8 gol attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Pape Habib Gueye, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 4 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Gueye, son olarak forma giydiği İskoç ekibi Aberdeen FC'de 28 maçta 8 gol attı.

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